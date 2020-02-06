Умер врач, который одним из первых сообщил о смертельной опасности коронавируса

Еще 30 декабря он сделал массовую рассылку видео по группам врачей в социальной сети WeChat о том, что подтвердились семь случаев заражения вирусом атипичной пневмонии. Тогда он еще не знал, что имел дело с новым штаммом. Ролик стал вирусным.

На следующий день Ли Вэньляна и еще семерых его вызвали в отдел полиции, где обвинили в рассылке ложных сообщений, которые могут подорвать общественный порядок.

Вспышка коронавируса началась в китайском Ухане еще в конце декабря. Заразившиеся заболевали тяжелой формой пневмонии. Уже скончались 564 человека, а количество носителей коронавируса превысило 28 тысяч.

Заражение началось по всему миру. В России зафиксировали два случая: в Тюмени и Забайкальском крае. Из Ухани военными самолетами вывезли находящихся там россиян и граждан СНГ. Их доставили в Тюменскую область, где они останутся на карантине на две недели.