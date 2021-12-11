Умер вокалист рок-группы The Monkees Майкл Несмит

Певец, автор, актер и предприниматель Майкл Несмит умер в возрасте 78 лет. Широкой публике он больше всего известен в качестве гитариста и вокалиста рок-группы The Monkees. Об его смерти на своей странице в Instagram написал его коллега по группе Микки Доленц.

«Я убит горем после потери друга и партнера. Я благодарен, что последние пару месяцев мы провели вместе, делая то, что нам больше всего нравится: пели и смеялись», — написал он.

Агентство Associated Press со ссылкой на заявление семьи Несмита уточнило, что музыкант скончался в своем доме в Калифорнии. Умер он от естественных причин. В 2018 году он перенес операцию на сердце.

Группа The Monkees появилась на свет в 1966 году. Это был искусственно созданный коллектив телевизионными продюсерами, которые снимали ситком про музыкантов. Сам Несмит рассказывал, что нашел объявление о поиске вокалиста в одном из клубов Голливуда. Там говорилось, что ищут музыкантов для создания группы, похожей на The Beatles.

Комедийный сериал показывали всего два года, но после закрытия группа не распалась. Музыканты продолжили записывать песни и выступать. Распался коллектив только в 1970 году.

Несмит стал писать книги, снимать фильмы и открыл собственную компанию по видеоарту, который взяли за основу при создании телеканала MTV.