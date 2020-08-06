Больной чумой мужчина умер в Китае
Об этом сообщил комитет по вопросам здравоохранения города Батоу, пишет РИА «Новости». Местные власти пояснили, что лабораторные тесты мужчины, в частности на нуклеиновую кислоту, подтвердили у него наличие кишечной чумы.
Изучив все анализы и эпидемиологические исследования, специалисты пришли к выводу, что причиной смерти стало истощение кровеносной системы. Изолированные 35 человек находятся в карантине под медицинским наблюдением. Пока у них нет симптомов заболевания, а анализы показывают отрицательный результат.
В регионе объявлен третий уровень эпидемического предупреждения. Жителей просят соблюдать гигиенические нормы. Кроме того дом, в котором проживал погибший и находящиеся по соседству продезинфицируют.
Ранее в Монголии умер 15-летний подросток, который заболел бубонной чумой. Его смерть стала первой в регионе.