Больной чумой мужчина умер в Китае

Больной чумой житель автономного района Внутренняя Монголия на севере Китая скончался 2 августа. Контактировавших с ним 35 человек изолировали.

Об этом сообщил комитет по вопросам здравоохранения города Батоу, пишет РИА «Новости». Местные власти пояснили, что лабораторные тесты мужчины, в частности на нуклеиновую кислоту, подтвердили у него наличие кишечной чумы.

Изучив все анализы и эпидемиологические исследования, специалисты пришли к выводу, что причиной смерти стало истощение кровеносной системы. Изолированные 35 человек находятся в карантине под медицинским наблюдением. Пока у них нет симптомов заболевания, а анализы показывают отрицательный результат.

В регионе объявлен третий уровень эпидемического предупреждения. Жителей просят соблюдать гигиенические нормы. Кроме того дом, в котором проживал погибший и находящиеся по соседству продезинфицируют.

Ранее в Монголии умер 15-летний подросток, который заболел бубонной чумой. Его смерть стала первой в регионе.