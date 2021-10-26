Умер установивший отношения с СССР экс-президент Южной Кореи Ро Дэ У

В Южной Корее умер бывший президент страны Ро Дэ У. В годы руководства восточноазиатским государством он сумел установить дипломатические отношения с Советским Союзом. О смерти политика сообщило агентство Yonhap со ссылкой на его помощников.

По данным агентства, недавно состояние здоровья пожилого Ро Дэ У резко ухудшилось. Его отвезли в больницу, но врачи не смогли ничего сделать — он умер в возрасте 88 лет.

Ро Дэ У руководил Южной Кореей с 1988 года по 1993 год. Он известен тем, что смог установить дипломатические отношения с СССР. При нем в Сеуле прошли летние Олимпийские игры. Бывший президент лично открыл их в 1988 году.

В августе 1996 года политика осудили на 22 года лишения свободы по обвинению в коррупции. Он отсидел два года и вышел по амнистии с подачи бывшего президента Южной Кореи Ким Дэ Чжуна.