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    26 октября 2021, 08:55

    Умер установивший отношения с СССР экс-президент Южной Кореи Ро Дэ У

    Бывший президент Южной Кореи Ро Дэ У умер в 88 лет

    Андрей Иванов

    В Южной Корее умер бывший президент страны Ро Дэ У. В годы руководства восточноазиатским государством он сумел установить дипломатические отношения с Советским Союзом. О смерти политика сообщило агентство Yonhap со ссылкой на его помощников.

    Умер установивший отношения с СССР экс-президент Южной Кореи Ро Дэ У

    По данным агентства, недавно состояние здоровья пожилого Ро Дэ У резко ухудшилось. Его отвезли в больницу, но врачи не смогли ничего сделать — он умер в возрасте 88 лет.

    Ро Дэ У руководил Южной Кореей с 1988 года по 1993 год. Он известен тем, что смог установить дипломатические отношения с СССР. При нем в Сеуле прошли летние Олимпийские игры. Бывший президент лично открыл их в 1988 году.

    В августе 1996 года политика осудили на 22 года лишения свободы по обвинению в коррупции. Он отсидел два года и вышел по амнистии с подачи бывшего президента Южной Кореи Ким Дэ Чжуна.