Мир 21 ноября 2023, 00:56 Умер угнавший истребитель из СССР в Японию летчик-перебежчик Беленко Википедия

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Советский летчик-предатель Виктор Беленко, угнавший истребитель-перехватчик МиГ-25 из СССР в Японию, умер в США почти два месяца назад. Газета The New York Times написала об этом только сейчас.

«Проведя жизнь на легендарной службе выбранной им стране, Виктор скончался 24 сентября 2023 года после скоротечной болезни», — сказано в сообщении.

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По информации издания, Беленко умер в кругу семьи, рядом находились его сыновья Том и Пол.

В 1976 году Виктор Беленко угнал истребитель-перехватчик МиГ-25 в Японию. Таким образом противники СССР по «Холодной войне» смогли изучить новейшую на тот момент советскую военную разработку. Благодаря предательству летчик получил политическое убежище в США, а позже и гражданство.

В субботу, 18 ноября, стало известно, что действующий летчик ВВС Украины прилетел в Россию. Перебраться через линию боевого соприкосновения ему помог российский пилот вертолета Ка-52 с позывным Воевода.