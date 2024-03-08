Мир 08 марта 2024, 18:43 Умер участник музыкального дуэта Steve & Eydie Стив Лоуренс ABC News: в Лос-Анджелесе 7 марта в возрасте 88 лет умер Стив Лоуренс IMAGO/Ralph Dominguez/MediaPunch/globallookpress

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Не стало американского музыканта, певца, актера, композитора и продюсера, лауреата премий «Грэмми» и «Эмми» Стива Лоуренса. Он скончался в возрасте 88 лет, сообщило издание ABC News.

Представитель артиста сообщил журналистам, что причиной смерти певца стали осложнения болезни Альцгеймера. Его сердце перестало биться в больнице 7 марта.

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Свой творческий путь Лоуренс начал в 16 лет победой в конкурсе талантов.

Лоуренс был участником дуэта Steve & Eydie. Он выступал вместе со своей женой Эйди Горм. С будущей супругой артист познакомился на «Вечернем шоу» Стива Аллена. Пара поженилась в 1957 году в Лас-Вегасе.