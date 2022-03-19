«Умер у меня на руках». Жительница Мариуполя рассказала о смерти мужа во время обстрела ВСУ

Капитан советской армии погиб в многоэтажном доме во время обстрела Мариуполя украинскими войсками. Об этом рассказала вдова офицера. Виде с ее рассказом в своем Telegram-канале опубликовал эксперт центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

По словам женщины, обстрел дома начался 8 марта. Первый снаряд попал между первым и вторым этажом, а от второго попадания загорелся балкон.

«Муж повел в подвал женщину с детьми, а когда назад возвращался, то пропустил впереди себя еще одну женщину. Осколок от взрыва попал прямо в сердце. Умер у меня на руках», — поделилась жительница Мариуполя.

Она отметила, что последние два дня провела провела вместе с другими жильцами дома в подвале, но так как обстрелы продолжаются, то теперь все боятся, что окажутся под руинами. В итоге они приняли решение эвакуироваться.

Бежавшая из Мариуполя беженка Галина Сургуч рассказала, что гуманитарную катастрофу в городе устроили боевики батальона «Азов»*, когда не пропускали грузовики с едой и водой. По ее словам, для того, чтобы выжить приходилось топить снег. Она добавила, что ее многоэтажку боевики захватили, чтобы организовать боевой пункт. Когда им сказали, что там живут дети и старики, то они ответили, что для них это просто полигон.

*«Азов» — запрещенное в России вооруженное объединение.