Умер тренер Милош Ржига. Он работал с СКА и «Спартаком»

Бывший главный тренер московского хоккейного клуба «Спартак», петербургского СКА и сборной Чехии Милош Ржига умер в 61 год. Ранее его госпитализировали в Праге.

О смерти Ржиги сообщил его сын.

«Последний месяц был очень тяжелой битвой для нас, я хочу поблагодарить всю семью и всех наших близких, которые все это время были рядом и пытались сделать все возможное», — заявил Милош Ржига-младший. Его процитировал портал Blesk.cz.

В августе СМИ Чехии сообщили об ухудшившемся здоровье тренера. Он жаловался на боли в животе. Состояние оказалось серьезным, поэтому его доставили в Институт клинической и экспериментальной медицины — крупнейшую больницу страны.

Ржига тренировал «Спартак» в 2007–2010 годах, написало РИА «Новости». Вместе с ним команда два раза выходила в четвертьфинал Кубка Гагарина. Это лучший результат для красно-белых за время их выступлений в КХЛ. С апреля 2011-го по ноябрь 2012 года чешский тренер работал с петербургским СКА, а с 2018 года и до смерти был тренером сборной Чехии.