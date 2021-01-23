Умер телеведущий Ларри Кинг

«С глубокой скорбью Ora Media сообщает, что наш основатель, руководитель и друг Ларри Кинг умер сегодня утром в возрасте 87 лет в медицинском центре Cedars-Sinai в Лос-Анджелесе», — говорится в сообщении.

В начале января у Кинга выявили COVID-19. Его положили в больницу. Информации о точной причине его смерти пока нет.

Ларри Кинг родился в 1933 году в Нью-Йорке в семье эмигрантов из Австрии и Белоруссии. Он связал свою жизнь с телевидением на заре становления CNN. За всю свою карьеру телеведущий провел более пятидесяти тысяч интервью с политиками, спортсменами, артистами и другими знаменитостями. Визитная карточка Кинга — его собственное шоу Larry King Live.