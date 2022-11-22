Мир 22 ноября 2022, 17:51 Умер сын главнокомандующего УПА Юрий Шухевич Мэр Львова Садовой сообщил о смерти сына главнокомандующего УПА Шухевича РИА «Новости»

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Бывший украинский депутат и сын основателя Украинской повстанческой армии (УПА)* Романа Шухевича Юрий Шухевич умер в возрасте 89 лет. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Львова Андрей Садовой.

Он напомнил, что политик и общественный деятель во времена Советского Союза был диссидентом и входил в состав Украинской Хельсинской группы.

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«В возрасте 89 лет ушел в вечность Юрий Шухевич — Герой Украины», — написал Садовой.

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По данным украинского агентства УНИАН, политик скончался в Германии в ночь на вторник, 22 ноября. В Европе он находился на лечении.

Юрий Шухевич во времена Советского Союза пробыл в тюрьмах и лагерях 28 лет по политическим статьям. В 1990 году он возглавлял националистическую организацию Украинская национальная ассамблея — Украинская Народная самооборона (УНА-УНСО)**. В 2006 году Шухевичу присвоили звание Героя Украины.

* УПА — запрещенная в России националистическая украинская организация.

** УНА-УНСО — запрещенная в России националистическая украинская организация.