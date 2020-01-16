Умер сын Джона Толкина

В возрасте 95 лет умер Кристофер Толкиен, сын автора трилогии «Властелин колец». Третий и самый младший сын знаменитого писателя доработал его произведения и нарисовал знаменитую карту Средиземья.

О смерти Крестофера Толкиена сообщило Международное Толкиновское общество на своей странице в Twitter. Его особой заслугой считается публикация незаконченной книги отца «Сильмариллион». Он дополнил ее неизданными рукописями Джона Толкиена и его заметками.

Сын Кристофера Саймон в интервью The Guardian сообщил, что после знаменитого деда осталось множество до сих пор неопубликованных материалов. Кристофер три десятилетия изучал доставшееся наследие, и кроме «Сильмариллиона» опубликовал «Берен и Лютиэн» и «Историю Средиземья».

Ранее Кристофер Толкиен сетовал что не может защитить наследие отца от коммерциализации. Он жаловался, что режиссер экранизации «Властелин колец» Питер Джексон «выпотрошил» книгу, сделав из нее боевик. По его мнению, из Джона Толкиена «сделали монстра, которого поглотила собственная популярность и абсурд нашего времени». Эстетическое и философское воздействие его книг было сведено к нулю.