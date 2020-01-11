Умер султан Омана. Он руководил страной почти 50 лет

Кабус бен Саид умер в возрасте 79 лет. У султана не было детей, и он публично не назначил преемника, поэтому, по закону государства, решение о том, кто станет новым монархом, примут члены его семьи в течение трех дней. В случае, если этого не произойдет, слово останется за государственным советом. В него войду руководители армии, а также главы парламента и верховного суда.

В связи со смертью султана в стране объявлен трехдневный траур.

Журналист Заид Бенджамин опубликовал на своей странице в Twitter видео, на котором видно, что на обочинах дорог появились бронемашины. Кроме того, он отмечает, из источников стало известно о привидении армии и полиции в состояние боевой готовности.

Кабус Бен Саид руководил Оманом начиная с 1970 года. Он пришел к власти в результате переворота, свергнув своего отца. При Кабусе в 1996 года был принят первый Основной закон (конституция) Омана.

В 2015 году у султана диагностировали рак. СМИ неоднократно сообщали об ухудшении его состояния здоровья.