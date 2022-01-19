Умер старейший мужчина в мире

Испанец Сатурнино де ла Фуэнте Гарсия умер в возрасте 112 лет. Он был самым старым мужчиной в мире. О его смерти сообщили на сайте Книги рекордов Гиннесса.

«Сатурнино де ла Фуэнте Гарсия скончался у себя дома, ему было 112 лет и 341 день. <…> Книга рекордов Гиннеса выражает глубочайшие соболезнования семье Сатурнино», — сказано в сообщении.

Рекордсмен жил в Леоне. Он попал в Книгу рекордов Гиннеса 10 сентября 2021 года. Тогда испанцу было 112 лет и 211 дней.

Сатурнино де ла Фуэнте Гарсия родился 11 февраля 1909 года в Леоне. Он рассказывал, что из-за низкого роста в 150 сантиметров его не взяли в армию в годы гражданской войны в Испании. Тогда мужчина решил открыть собственный обувной бизнес. Испанец изготавливал обувь для солдат.

В свободное от работы время Сатурнино де ла Фуэнте играл в футбол. Он был фанатом команды родного города «Культураль Леонеса». Он также стал соучредителем местной команды «Пуэнте Кастро».

Испанец женился в 1933 году. Пара воспитала семь дочерей, которые принесли родителям 14 внуков и 22 правнуков.