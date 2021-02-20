Умер создатель статуи Быка с Уолл-стрит

На Сицилии скончался итальянский скульптор Артуро ди Модика. Автора статуи Быка с Уолл-стрит не стало в возрасте 80 лет. Многие годы он боролся с раком.

Ди Модика умер в родном городе Виттория, сообщила газета La Repubblica. Последней его работой стали 40-метровые бронзовые кони — скульптор хотел их установить рядом с городом. Перед обострением болезни он успел создать восьмиметровый прототип.

Быка на Уолл-стрит установили в 1989 году. Он расположился напротив Нью-йоркской фондовой биржи. Разрешения властей Ди Модика на это не получил.

На бронзовую скульптуру весом более трех тонн итальянец потратил 350 тысяч долларов. За незаконную установку статуи с него потребовали еще пять сотен долларов.

Проект ди Модика решил воплотить в жизнь после краха на бирже в 1987 году. Быком на ней называют играющего на повышение трейдера. Он стал символом силы и энергии американцев.

Статую сначала демонтировали по решению властей, но по требованию общественности быка пришлось вернуть на место. Он стал одним из символов Нью-Йорка и пользуется популярностью у туристов.