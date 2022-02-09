Умер создатель спецэффектов к «Бегущему по лезвию» Дуглас Трамбалл

В США ушел из жизни продюсер, режиссер и создатель спецэффектов Дуглас Трамбалл. Последние два года он боролся с раком и последствиями инсульта.

Дочь режиссера Эми Трамбалл написала о кончине отца в Facebook. Ему было 79 лет.

«Мой отец <…> умер прошлой ночью после двухлетней серьезной борьбы с раком, опухолью мозга и инсультом. Он был абсолютным гением и волшебником. Его вклад в индустрию кино и спецэффектов будет жить десятилетиями», — подчеркнула Эми Трамбалл.

Трамбалл был режиссером нескольких фильмов, в том числе «Молчаливого бегства», «Мозгового штурма» и «Назад в будущее… Поездка».

Наибольшую известность ему принесли ленты, для которых Трамбалл создавал спецэффекты. Он работал над фильмами «2001 год: космическая одиссея», «Близкие контакты третьей степени», «Звездный путь. Фильм» и «Бегущий по лезвию». За последние три его номинировали на премию «Оскар».

Благодаря режиссеру широкоформатная кинематографическая система IMAX вышла на рынок. Пост вице-президента IMAX он занимал в течение трех лет.