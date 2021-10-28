Умер создатель сериала «Рабыня Изаура» Жилберту Тумшиц Брага

Создатель сериала «Рабыня Изаура» Жилберту Тумшиц Брага умер на 76-м году жизни в Рио-де-Жанейро. По словам дяди умершего, сценарист попал в больницу в конце прошлой недели с сепсисом. Об этом написал сайт G1.

Врачи диагностировали у Жилберту перфорацию пищевода. Также у известного сценариста имелись и другие проблемы со здоровьем. Несколько лет назад он перенес операцию на позвоночнике, на сердце и гидроцефалию, сообщило «Утро.ру».

Жилберту Тумшиц Брага дебютировал как сценарист в 1972 году, адаптировав произведение Дюма «Дамы с камелиями». Через два года он написал известную «Рабыню Изауру», которую смотрели с удовольствием в каждом доме в СССР. Последняя его работа вышла на экраны в 2015 году.