Умер создатель отряда «морских котиков» Марсинко

На 82-м году из жизни ушел Ричард Марсинко, который стал первым офицером, руководившим подразделением спецназовцев ВМС США «морские котики». Об этом написали «Известия».

По словам родных Марсинко, он умер 25 декабря.

«Его наследие будет жить вечно. Он был настоящей легендой», — написал в соцсетях его сын Мэтт.

Он рассказал, что его отец умер из-за сердечного приступа. Отмечается, что после выхода в отставку Марсинко опубликовал свою автобиографию Rogue Warrior, которая стала бестселлером.