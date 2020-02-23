    23 февраля 2020, 07:36

    Умер создатель LEGO-фигурки человека

    Андрей Иванов

    В хосписе в Дании на 79-м году жизни умер дизайнер Йенс Нигард Кнудсен. Именно он придумал ставшую уже культовой фигурку человека для LEGO. Об этом сообщило AFP со ссылкой на бывшего коллегу Кнудсена Нильса Милана Педерсена.
    Умер создатель LEGO-фигурки человека

    Собеседник рассказал агентству, что Кнудсен мер 19 февраля в одном из хосписов на западе Дании. Он страдал от бокового амиотрофического склероз — неизлечимой нервной болезни, которая полностью обездвиживает человека.

    Педерсен рассказал, что его коллега был человеком редкого дарования. «Его воображение было просто фантастическим. Если у нас был мозговой штурм, это было больше похоже на мозговой ураган, столько у него было идей», — приводит AFP его слова.

    Кнудсен проработал дизайнером в датской компании Lego Group более 30 лет. Он стал одним из создателей LEGO-фигурки человека с двигающимися руками и ногами. Впервые такая фигурка появилась в наборах LEGO в конце 1970-х годов.

    В конце января 2020 года компания Lego в преддверии 20-й годовщины МКС запустила в стратосферу модель станции, которую собрали из конструктора. На ее создание ушло 864 детали.