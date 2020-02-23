Умер создатель LEGO-фигурки человека

Собеседник рассказал агентству, что Кнудсен мер 19 февраля в одном из хосписов на западе Дании. Он страдал от бокового амиотрофического склероз — неизлечимой нервной болезни, которая полностью обездвиживает человека.

Педерсен рассказал, что его коллега был человеком редкого дарования. «Его воображение было просто фантастическим. Если у нас был мозговой штурм, это было больше похоже на мозговой ураган, столько у него было идей», — приводит AFP его слова.

Кнудсен проработал дизайнером в датской компании Lego Group более 30 лет. Он стал одним из создателей LEGO-фигурки человека с двигающимися руками и ногами. Впервые такая фигурка появилась в наборах LEGO в конце 1970-х годов.

В конце января 2020 года компания Lego в преддверии 20-й годовщины МКС запустила в стратосферу модель станции, которую собрали из конструктора. На ее создание ушло 864 детали.