Умер создатель десерта тирамису Альдо Кампеол

В Италии на 94-м году жизни умер ресторатор Альдо Кампеол, которого считают создателем популярного во всем мире десерта тирамису. Об этом на своей странице в Facebook сообщил губернатор региона Венето Лука Дзайя.

«Я выражаю свои глубочайшие соболезнования всем членам семьи в память о такой фигуре, как Альдо, который внес свой вклад в развитие великого города Тревизо», — написал чиновник.

Кампеол владел рестораном Alle Beccherie. В 1972 году ресторатор добавил в меню своего заведения десерт с маскарпоне и печеньем, пропитанным кофе. Так появилось пирожное тирамису. Дзайя добавил, что этот десерт появился на свет благодаря интуиции и воображению жены Кампеола.

Информации о причине смерти ресторатора нет.