По данным газеты «Известия», Баркли страдал от лимфомы. Причиной смерти стали осложнения на фоне нее.

Бизнесмен приобрел Telegraph Media Grou вместе со своим братом Фредериком. В него входят входят газеты The Daily Telegraph, The Sunday Telegraph, а также журнал The Spectator,