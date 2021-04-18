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    18 апреля 2021, 09:29

    Умер сооснователь Adobe и разработчик РDF Чарльз Гешке

    Ольга Назаркина

    Сооснователь Adobе Чарльз Гешке скончался на 82-м году жизни в США. Глава компании Шантану Нарайен назвал смерть Гешке огромной потерей для всего сообщества Adobe, сообщил ТАСС.

    Умер сооснователь Adobe и разработчик РDF Чарльз Гешке

    По словам Нарайена, Гешке на протяжении десятилетий был проводником и героем технологической индустрии. Именно Гешке был одним из разработчиков формата PDF.

    Компанию Adobe он учредил вместе с Джоном Уорноком. Первый продукт компании — Adobe PostScript — буквально перевернул издательский мир. Благодаря Гешке были созданы Adobe Photoshop, Premiere Pro, Acrobat и Illustrator. В 2009 году Барак Обама, занимавший тогда пост президента США, наградил Гешке и Уорнока национальной медалью технологий и инноваций.

    Гешке жил в Калифорнии. Причины его смерти не уточняются.