Мир 27 апреля 2023, 19:05 Умер снявшийся в «Секретных материалах» телеведущий Джерри Спрингер The Sun: умер ведущий скандального ток-шоу Джерри Спрингер

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Легендарный ведущий ток-шоу Джерри Спрингер умер на 80-м году жизни. Несколько месяцев назад у него диагностировали рак, сообщило издание The Sun.

«Джерри Спрингер умер в возрасте 79 лет. Легендарный ведущий ток-шоу мирно скончался в своем доме через несколько месяцев после постановки диагноза», — уточнили в статье.

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По словам Джин Гэлвина, друга и представителя семьи, телеведущий был незаменим, его потеря причиняет боль. Но все, кто знал Спрингера, будут хранить воспоминания о его высоком интеллекте и тонком юморе, умению найти подход к каждому собеседнику. Ведущего считали легендой ток-шоу.

Он родился 13 февраля 1944 года на лондонской станции метро, где мать будущего шоумена укрывалась от немецких бомбардировок во время Второй мировой войны.

Через пять лет, в январе 1949 года, семья Спрингера иммигрировала в США и поселилась в Нью-Йорке.

До телевидения он попробовал себя в политике, но провалил свою предвыборную кампанию в Конгресс США в 1970 году.

Телеведущий снимался в фильмах и сериалах: «Поцелуй понарошку», «Женаты… с детьми», «Секретные материалы».