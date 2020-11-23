Умер сделавший популярным Ice Bucket Challenge Патрик Куинн

Патрик Куинн, который боролся с боковым амиотрофическим склерозом (БАС), умер. Он был одним из тех, кто сделал популярным Ice Bucket Challenge с обливанием холодной водой.

«Мы будем помнить его за способность воодушевлять и за мужество, которое он проявил в неустанной борьбе с ALS», — говорится в сообщении на странице Куинна в Facebook.

Мужчине поставили диагноз в 2013 году. Спустя год он поучаствовал во флешмобе Ice Bucket Challenge. Молодой человек был одним из тех, кто популяризировал «величайшую в истории кампанию в социальных сетях».

Суть флешмоба состоит в том, что человеку надо вылить на себя ведро холодной воды. Ощущения от этого позволяют почувствовать скованность мышц, которую ощущают больные БАС. Участники акции должны были пожертвовать десять долларов благотворительной ассоциации ALS и назвать трех людей, которые следующими примут вызов. Если они отказывались, то им нужно было пожертвовать 100 долларов.

Флешмоб начался с ролика профессионального гольфиста Криса Кеннеди. Он брат жены Энтони Сенерчиа, который страдал боковым амиотрофическим склерозом. В 2017 году мужчина скончался. Одним из первых к акции присоединился и Куинн.

Ice Bucket Challenge после первых роликов быстро разошелся в Сети. В акции приняли участие Дональд Трамп, Барак Обама, Билл Гейс, Марк Цукерберг и другие известные люди.