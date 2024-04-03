Мир 03 апреля 2024, 11:16 Умер самый старый мужчина в мире El Nacional: самый старый мужчина в мире Перес Мора умер в Венесуэле в 114 лет Freepik

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Не стало самого возрастного в мире мужчины Хуана Висенте Переса Моры из Венесуэлы. Он скончался на 115-м году жизни, сообщила газета El Nacional.

Хуан Висенте Перес Мора родом из города Эль-Кобре. Воспитывался в многодетной семье, где помимо него, было еще девять детей. Сам долгожитель стал отцом для 11 детей. По данным издания, он жил в доме на ферме в Сан-Хосе-де-Боливаре.

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Журналисты уточнили, что причиной смерти мужчины стали респираторные осложнения. В конце мая ему исполнилось бы 115 лет.

Два года назад 112-летний Перес Мора попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый старый мужчина в мире. До него это звание принадлежало испанцу Сатурнино де ла Фуэнте Гарсию, скончавшемуся в 112 лет.

Перес Мора говорил, что секрет его долголетия кроется в постоянной работе, полноценном отдыхе, раннем сне и ежедневном употреблении стакана бренди.

Ранее старейшая женщина планеты Браньяс Морера назвала секреты своего долголетия. Она убеждена, что прожить 117 лет ей помогли порядок в жизни, спокойствие и теплые отношения с семьей и друзьями.