Умер самый маленький человек в мире

В возрасте 27 лет умер самый маленький в мире человек житель Непала Хагендра Тапа Магар. Его рост составлял 67,08 сантиметра. В Книгу рекордов Гинесса он попал в 2010 году, уже через год он стал послом доброй воли Непала в области туризма.

Отец Хагендры рассказывал сотрудникам Книги рекордов Гинесса, что, когда мальчик родился в 1992 году, он был таким маленьким, что мог уместиться на ладони, и родители боялись его купать. Повзрослев, он любил играть на гитаре, помогать отцу в магазине и кататься с братом на мотоцикле.

Близкие к семье люди сообщили, что в последнее время Хагендра страдал от астмы, пневмонии, у него были проблемы с сердцем. В больницу он попал 16 января и скончался на следующий день.

Главный редактор Книги рекордов Гинесса Крейг Глендей подчеркнул, что яркая улыбка Хагендры была настолько заразительной, что могла растопить сердце любого человека.

«Жизнь маленького человека весом в шесть килограммов может быть очень сложной. Такие люди не вписываются в мир обычных людей. Но Хагендра не позволил этому обстоятельству помешать ему получить от жизни все. Для меня было честью познакомиться с ним и его семьей, и поделиться их историей с миром», — подчеркнул Глендей.