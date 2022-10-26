Умер самый грязный человек в мире | 360°

Мир 26 октября 2022, 10:53 Умер самый грязный человек в мире Умер самый грязный человек в мире — иранец Аму Хаджи YouTube

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Иранец Аму Хаджи, который попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый грязный человек в мире, скончался в возрасте 94 лет. Последние 63 года он не мылся. О его смерти сообщило агентство IRNA.

Мужчина умер в деревушке Дейга, которая находится в южной провинции Фарс. В этом месте он прожил практически всю свою жизнь.

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Хаджи был безработным. Он не был женат, но никогда не был в одиночестве, ведь он стал местной знаменитостью. К нему приезжали путешественники и журналисты из разных точек земного шара.

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Иранец получил известность из-за образа жизни. Он считал, что мыться вредно для здоровья, и не делал этого более полувека. О нем в 2013 году сняли короткометражный документальный фильм, он называется «Странная жизнь Аму Хаджи». Мужчина рассказал, что когда его борода становилась слишком длинной, он избавлялся от нее с помощью огня. Кроме того, отрастающие ногти он предпочитал точить о камень.