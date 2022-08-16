Умер режиссер «Трои» Вольфганг Петерсен

Умер немецкий режиссер Вольфганг Петерсен —ему был 81 год. Он работал над такими фильмами, как «Троя», «Бесконечная история» и «Подводная лодка».

О смерти режиссера написало издание Deadline. По данным журналистов, Петерсен умер в пятницу, 12 августа, в своей резиденции. Он скончался на руках 50-летней жены Марии-Антуанетты. Причиной смерти стал рак поджелудочной железы.

Петерсен родился 14 марта 1941 года в Германии. Детство он провел в Гамбурге, где ходил в школу и окончил гимназию. Свою режиссерскую карьеру Петерсен начал с короткометражных фильмов.

В 1981 году режиссер снял картину о Второй мировой войне «Подводная лодка», за которую его номинировали на шесть премий Оскар. После этой работы Петерсену поступило предложение от Голливуда. Немец быстро стал одним из самых востребованных режиссеров боевиков. Он снял «Идеальный шторм», «На линии огня», «Эпидемию» и многие другие фильмы.

За годы своей карьеры Патерсен успел поработать с Брэдом Питтом, Клинтом Иствудом, Джорджем Клуни и Морганом Фрименом. Помимо жены, у Петерсена остались сын Даниэль и двое внуков.