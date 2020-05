Умер режиссер сериалов «Новенькая» и «Утреннее шоу»

Американский режиссер и продюсер Линн Шелтон ушла из жизни в возрасте 54 лет. Она умерла в США после недолгой болезни.

О смерти Шелтон сообщил актер Марк Мэрон, пишет журнал The Hollywood Reporter. Режиссер умерла 15 мая после непродолжительной болезни. О каком именно заболевании идет речь, не уточняется.

«Я была опустошена, узнав о вчерашней кончине Линн Шелтон. Я была в полном шоке, что этого яркого, талантливого и душевного режиссера больше нет с нами. Линн была так увлечена нашим шоу „И повсюду тлеют пожары“», — написала в Twitter актриса Риз Уизерспун.

Линн Шелтон родилась 27 августа 1965 года. За годы своей творческой деятельности она успела поработать продюсером, режиссером, сценаристом и актрисой. Всего она приложила руку к более чем 50 картинам. Одними из самых известных ее работ стали мини-сериал «И повсюду тлеют пожары» (Little Fires Everywhere), сериал «Утреннее шоу» (The Morning Show), фильм «Детка» (Laggies) и сериал «Новенькая» (New Girl).