Умер режиссер Роберт Дауни-старший

Отец звезды фильмов о «Железном человеке» Роберта Дауни-младшего, актер режиссер и сценарист Роберт Дауни умер в возрасте 85 лет. Последние несколько лет он страдал от болезни Паркинсона. Об этом сообщило издание The New York Post.

По словам супруги, Дауни-старший умер во сне. Свой 85-й день рождения он отпраздновал всего месяц назад.

Выросший на Манхэттене он родился под фамилией Элиас, но взял фамилию своего отчима Дауни. Под ней он дебютировал в качестве независимого режиссера короткометражных фильмов.

Самый большой успех к нему пришел к Дауни-старшему в 1969 году, когда он выпустил острый сатирический фильм Putney Swope, высмеивающий офисных работников. Он появлялся в эпизодических ролях в фильмах «Магнолия», «Ночи в стиле буги». Долго работал на телевидении.

Роберт Дауни-старший всегда держался подальше от прессы, чтобы защитить своего сына и дочь. Он заговорил с журналистами только в 2001 году, когда его Дауни-младшего обвинили в употреблении кокаина.

«Жизнь слишком проста, когда ты звезда. Люди дадут вам все, что вы захотите», — заявил он тогда.

Последним фильмом, в котором снялся Дауни-старший был «Как украсть небоскреб». Он вышел в свет в 2011 году. В нем снялись Эдди Мерфи, Бен Стиллер и Кейси Аффлек.