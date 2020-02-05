Умер режиссер Борис Луценко

В сообщении говорится, что Луценко всегда шел к сценической метафоричности, искал психологическую достоверность в персонажах. Режиссер верил в то, что театр мог утешать людей и помогать им. На белорусских сценах и за рубежом режиссер поставил более 100 спектаклей. Среди наиболее известных его работ постановки по классике мировой драматургии: «Макбет», «Гамлет», «Ревизор» и другие спектакли.

Луценко родился в сентябре 1937 года в Майкопе. В 1967 году окончил Белорусский государственный театрально-художественный институт. Прощание с режиссером состоится 7 февраля, начало в 12:00, в зрительском фойе театра, где он служил с 2008 года.