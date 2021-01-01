Умер рэпер в железной маске MF Doom

Скончался британский рэпер Дэниэл Думилей, известный по псевдониму MF Doom. Музыканту было 49 лет.

О смерти сообщила супруга рэпера Джасмин. В Instagram она написала, что MF Doom ушел из жизни 31 октября 2020 года. Почему она рассказала об этом лишь через два месяца, неизвестно.

«Величайший муж, отец, учитель, ученик, бизнес-партнер, любовник и друг, о котором я могла только мечтать. Спасибо за все, что ты показал и дал мне, чему научил меня, наших детей и нашу семью», — написала вдова.

Представитель музыканта подтвердил Rolling Stone дату его смерти, не уточнив причины.

MF Doom был известен постоянным ношением металлической маски. В 2007 году Nike выпустила посвященные рэперу кроссовки MF Doom.

В своей музыке он делал отсылки к комиксам, мультфильмам и фильмам про монстров.