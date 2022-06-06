Умер «ребенок» с этикеток детского питания Gerber

Писательница и учительница Энн Тернер Кук, в детстве ставшая лицом Gerber Products Company, умерла в возрасте 95 лет. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на соцсети компании.

Она попала на этикетки детского питания в возрасте пяти месяцев. Художница Дороти Хоуп Смит нарисовала портрет девочки углем и отправила на конкурс национальной маркетинговой кампании.

«Ее улыбка и выразительное любопытство покорили сердца повсюду, и будут продолжать жить как символ для всех младенцев», — отметили в компании.

Сын женщины, Клифф Кук, рассказал журналистам, что в конце мая она упала и была госпитализирована. Состояние женщины ухудшилось, и она умерла утром 3 июня в окружении семьи. Он описал свою мать как активную и жизнерадостную женщину с чувством юмора, которое она сохранила до последних дней.