03 июня 2023, 14:38
Умер прототип героя фильма «1+1» Филипп Поццо ди Борго
Прототип главного героя фильма «1+1» Филипп Поццо ди Борго умер во Франции в 72 года
Не стало прототипа одного из главных героев фильма «1+1» Филиппа Поццо ди Борго. Французский бизнесмен, с 1993 года находившийся в инвалидной коляске, умер на 73-м году жизни, сообщила газета Le Monde.
О смерти предпринимателя изданию рассказали режиссеры фильма Эрик Толедано и Оливье Накаш. По их словам, Поццо ди Порго скончался в Марракеше прошлой ночью. Эта новость повергла в шок создателей ставшей уже культовой картины.
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«Приняв, что мы адаптируем его историю в фильме „Неприкасаемые“ (российское название „1+1“ — прим. ред.), он изменил нашу жизнь и жизнь многих уязвимых и хрупких людей», — отметили Толедано и Накаш.
Они добавили, что сохранят в памяти образ скромного и мужественного человека. Филиппа Поццо ди Порго будет не хватать, особенно его мудрости и юмора, отметили режиссеры.
Бизнесмен родился 14 февраля 1951 года. В 1993 году в результате несчастного случая его парализовало. В 2011 году он стал прототипом фильма «1+1» с Франсуа Клюзе и Омаром Си в главных ролях.Последний недавно раскритиковал западные страны из-за ситуации на Украине. Он подчеркнул, что общественность не перестает говорить об украинском кризисе, однако совершенно не обращает внимание на кровопролитие в Африке и на Ближнем Востоке, сообщил RT.
Кино
Франция
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