  • Умер продюсер «Рика и Морти» и «Симпсонов»

    24 сентября 2019, 14:30

    Нина Петлинова

    Умер Джоэл Майкл Мендел, который продюсировал американские мультсериалы «Симпсоны» и «Рик и Морти». Ему было 54 года, сообщило издание Variety со ссылкой на заявление студии Adult Swim.
    Умер продюсер «Рика и Морти» и «Симпсонов»

    «Все мы в Adult Swim опустошены безвременной кончиной Майка Мендела. Майк был сердцем производственной семьи „Рика и Морти“, его фантастического таланта и остроумия будут очень не хватать», — привело издание слова пресс-секретаря Adult Swim.

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    Мендел приступил к работе над «Симпсонами» в 1989 году. За созданные им серии он получил три телевизионные премии «Эмми». Еще одну награду продюсеру вручили за работу над мультсериалом «Рик и Морти», к команде которого присоединился в 2013 году.

    Соавтор «Рик и Морти» Джастин Ройланд опубликовал в своем Twitter пост, в котором выразил свои чувства по поводу смерти Мендела.

    «Мой друг, партнер и продюсер Майк Мендел скончался. Я опустошен. Мое сердце разрывается за его семью. Я не знаю, что я буду делать без тебя, Майк. Я уничтожен», — написал он.