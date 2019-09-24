Умер продюсер «Рика и Морти» и «Симпсонов»

«Все мы в Adult Swim опустошены безвременной кончиной Майка Мендела. Майк был сердцем производственной семьи „Рика и Морти“, его фантастического таланта и остроумия будут очень не хватать», — привело издание слова пресс-секретаря Adult Swim.

Рейтинги Эмми опустились до исторического минимума Подробнее

Мендел приступил к работе над «Симпсонами» в 1989 году. За созданные им серии он получил три телевизионные премии «Эмми». Еще одну награду продюсеру вручили за работу над мультсериалом «Рик и Морти», к команде которого присоединился в 2013 году.

Соавтор «Рик и Морти» Джастин Ройланд опубликовал в своем Twitter пост, в котором выразил свои чувства по поводу смерти Мендела.

«Мой друг, партнер и продюсер Майк Мендел скончался. Я опустошен. Мое сердце разрывается за его семью. Я не знаю, что я буду делать без тебя, Майк. Я уничтожен», — написал он.