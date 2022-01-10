Умер приговоренный к пожизненному заключению миллионер Роберт Дерст

В США умер миллионер Роберт Дерст, которого приговорили к пожизненному сроку за убийство. Как сообщает The New York Times, заключенному внезапно стало плохо, его доставили в медицинское учреждение, где и произошла остановка сердца. Мероприятия по реанимации пациента не привели к успеху, Дерст скончался.

В октябре текущего года его приговорили к пожизненному заключению за то, что он убил свою хорошую знакомую Сюзан Берман еще 21 год назад. Вину утвердили присяжные.

С именем Дерста связаны сразу три убийства. В 1982 году пропала его супруга Кэтлин, которую позже признали умершей. По версии следствия, он рассказал об убийстве своей супруги Сюзан Берман, за что позже убил и ее, чтобы замести следы. В 2001 году мужчина был арестован за убийство своего соседа — но защите тогда удалось доказать, что это была самооборона. В итоге Дерста оправдали, уточнил РБК.

Дерст случайно признался в убийстве подруги, когда о нем снимался документальный фильм. Он забыл снять с себя микрофон и прокомментировал съемки в туалете. «Ну вот и все. Тебя поймали. Что я сделал? Убил их всех», — сказал он, не зная, что все его слышат.

Согласно рейтингу самых богатых людей мира, который регулярно публикует издание Forbes, в 2020 году в списке богатейших семей Дерст и его родственники занимали 47-е место.