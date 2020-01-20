Умер президент Сената Чехии Ярослав Кубера

Спикер Сената парламента Чехии Ярослав Кубера скончался в 72 года. Смерть была внезапной, причины не уточняются.

«С большой грустью сообщаем, что умер президент Сената Ярослав Кубера».

Как сообщило Radio Prague International, Кубера скоропостижно скончался днем 19 января.

Ярослав Кубера родился 16 февраля 1947 года. По профессии — математик. В 1994 году стал мэром города Теплице. Эту должность он занимал до 2018 года. С 2000-го представлял свой город в Сенате, куда переизбирался несколько раз. В 2018 году он стал главой верхней палаты парламента Чехии.

Журналисты радио отметили, что Кубера был известен свои юмором, «его острые шутки часто веселили не только коллег по политике, но и широкую общественность».

Сенат Чешской Республики — верхняя палата парламента Чехии. В состав сената входит 81 парламентарий. Выборы проходят раз в шесть лет. При этом каждые два года треть сената обновляется путем двухуровневой мажоритарной системы голосования. Последние выборы состоялись в октябре 2018 года.