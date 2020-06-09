Умер президент Бурунди

«Правительство Республики Бурунди с величайшей печалью сообщает о неожиданной кончине президента страны Пьера Нкурунзизы, произошедшей в больнице в провинции Карузи в результате сердечного приступа 8 июня», — сказано в сообщении.

Нкурунзиза находился на должности главы государства с 2005 года. В этом году он отказался выдвигать свою кандидатуру, хотя по местным законам. он мог избраться еще два раза по семь лет.

На майских выборах 2020 года победил кандидат от правящей партии Бурунди генерал Эварист Ндайишимийе.