Умер президент ассоциации прессы, которая вручает «Золотой глобус»

Умер глава Голливудской ассоциации иностранной прессы (HFPA), которая вручает премию «Золотой глобус», Лоренцо Сория. Ему было 68 лет.

«Сегодня мы с большой грустью объявляем о смерти нашего президента Лоренцо Сории. По словам члена его семьи, Лоренцо мирно скончался в своем доме», — сообщил сайт HFPA.

Сория родился в Аргентине, но вырос в Италии, где работал редактором престижного еженедельника L’Espresso. В 1982 году он переехал в Лос-Анджелес, где продолжал работать в L’Espresso и ежедневной газете La Stampa. Его излюбленными темами были политика, технологии, общество и другие.

Больше всего ему нравилось брать интервью у голливудских звезд и делать репортажи о кино и телевидении. Лоренцо был членом Голливудской ассоциации иностранной прессы с 1989 года.