Мир 11 декабря 2022, 13:51 Умер пресс-секретарь «Правого сектора» Скоропадский Жена пресс-секретаря «Правого сектора» Скоропадского сообщила о его смерти Соцсети

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Тяжелая болезнь желудка стала причиной смерти пресс-секретаря украинской радикальной организации «Правый сектор»* Артема Скоропадского. Об этом в социальных сетях сообщила его жена Елена Солодовникова.

Она подчеркнула, что супруг боролся с болезнью несколько месяцев, но справиться не смог. Скоропадскому был 41 год.

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Уроженец Москвы и выпускник факультета журналистики МГУ, свою карьеру Скоропадский начал в украинской редакции журнала «Коммерсант» в 2005 году.

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К «Правому сектору»* он присоединился в 2014-м. Тогда он сообщал об основных акциях, которые готовили радикальные националисты, и давал комментарии по деятельности организации.

Гражданство Украины Скоропадский получил только в мае 2021 года, оставаясь до этого времени россиянином.

*«Правый сектор» — националистическая украинская организация, запрещенная в России