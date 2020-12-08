Умер преодолевший звуковой барьер летчик-испытатель Чак Йегер

Американский летчик-испытатель Чак Йегер, который первым в мире превысил скорость звука, скончался на 98-м году жизни. Об этом сообщила его жена Виктория Йегер.

«Я должна сообщить вам, что любовь моей жизни генерал Чак Йегер умер около 21:00 по восточному времени (05:00 по мск 8 декабря)», — написала она на официальной странице супруга в Twitter.

Причина смерти не уточняется.

Чак Элвуд Йегер родился 13 февраля 1923 года в Западной Вирджинии. Во время Второй мировой войны он летал на одноместном истребителе дальнего радиуса действия North American P-51 Mustang и атаковал самолеты противника.

Йегер 14 октября 1947 года впервые в истории человечества превысил скорость звука на экспериментальном самолете Bell X-1. На высоте 12 200 метров он развил скорость 1,04 Маха (примерно 1066 километров в час). Спустя шесть лет, 12 декабря 1953 года, летчик превзошел свой рекорд. На высоте 21 380 метров, ему далось развить скорость до 2655 километров в час.

Генерал ВВС США Йегер подготовил множество пилотов и получил большое количество наград за свои достижения. В последний раз он сел за штурвал в 1997 году в 50-ю годовщину своего знаменитого полета. Американец вновь преодолел звуковой барьер на истребителе четвертого поколения McDonnell Douglas F-15 Eagle.