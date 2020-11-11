Умер премьер-министр Бахрейна Халифа бен Сальман Аль Халифа

Халифа бен Сальман Аль Халифа ушел из жизни в американской клинике утром 11 ноября. Причина его смерти не уточняется.

Премьер-министра похоронят после того, как его тело доставят на родину. На церемонии, отмечено в публикации, будет присутствовать лишь ограниченное число родственников.

Королевский двор объявил официальный траур на неделю в связи с кончиной Аль Халифы. В Бахрейне также на три дня приспустят флаги и приостановят работу государственных ведомств.

На посту премьера Халифа бен Сальман Аль Халифа находился с 1970 года — дольше всех своих коллег в мире. По информации из открытых источников, принц Халифа считался самым богатым членом правящей семьи. Кроме того, он был одним из крупнейших бизнесменов Бахрейна.