Мир 25 декабря 2022, 02:53 Умер председатель Госсовета Италии Франко Фраттини — СМИ Corriere della Sera: умер председатель Госсовета Италии и экс-глава МИД страны Фраттини РИА «Новости»

Читать 360tv в

Председатель Государственного совета и бывший министр иностранных дел Италии Франко Фраттини умер в Риме. Об этом сообщила газета Corriere della Sera. Политический деятель ушел из жизни в возрасте 65 лет.

Причиной смерти политика стало онкологическое заболевание. Фраттини проходил лечение в больнице Джемелли в Риме.

Реклама

«Он был настоящим слугой государства, мне будет его не хватать», ― сказал бывший итальянский премьер, лидер партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони.

Реклама

Фраттини имел юридическое образование и занимал кресло главы итальянского МИД с ноября 2002 по ноябрь 2004, а также с мая 2008 по ноябрь 2011 года. На этой должности политик находился в правительстве под руководством Берлускони. Фраттини также был министром по вопросам государственного управления и заместителем председателя Еврокомиссии. С января 2022 года итальянский политик занимал должность главы Государственного совета страны.

В ноябре ушел из жизни бывший вице-премьер Италии Роберто Марони. Политику было 67 лет. До своей смерти Марони долгое время болел.