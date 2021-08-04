В Белграде умер посол Сербии в России Мирослав Лазански. Он возглавлял дипломатическое представительство в Москве с 2019 года.

Дипломат умер от сердечного приступа в возрасте 70 лет. Об этом сообщило агентство Tanjug.

Мирослав Лазански до карьеры был депутатом парламента. Он писал о политических и военных вопросах и был корреспондентом и комментатором в Белграде.

Посол заявлял, что учения НАТО в Балтике — часть «антироссийской истерии» на Западе. Он считал ложью мнение о том, что Россия придерживается агрессивных военных планов для Балтии, и в то же время у НАТО их нет для Восточной Европы.

Лазански снял два документальных фильма Rat za Kosovo и Komandosi, а также сам снялся в нескольких.

Ранее один из самых близких соратников президента Сербии Александра Вучича подал иск о возбуждении уголовного дела по обвинению в связях с мафией. Таким образом заместитель в правящей Сербской прогрессивной партии Милош Вучевич пытается доказать невиновность сербского лидера.