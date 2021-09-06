Умер посол Германии в Китае Ян Хеккер

Внешнеполитический советник канцлера страны, недавно назначенный на должность посла в Китае, Ян Хеккер, скончался в Германии. Ему было 54 года. Об этом сообщили в пресс-службе МИД ФРГ.

«Мы глубоко опечалены и потрясены известием о внезапной смерти посла Германии в Китае, профессора Яна Хеккера. В данный момент мы думаем о его семье и его близких», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

Причина смерти посла пока не известна. Так не сообщаются подробности произошедшего. Ян Хеккер занимал пост посла Германии в Китае с конца августа. Ранее он был внешнеполитическим советником канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Дипломат неоднократно участвовал в подготовке переговоров в «нормандском формате». Известно, что у посла остались жена и дети.