Мир 09 апреля 2023, 00:04 Умер последний прокурор Нюрнбергского процесса Бенджамин Ференц NBC: последний прокурор Нюрнбергского процесса Бенджамин Ференц умер на 104-м году жизни Викимедиа

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Скончался последний из обвинителей на Нюрнбергском процессе Бенджамин Ференц. Он умер на 104-м году жизни. Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на его сына.

«Скончался Бен Ференц, бывший прокурор на Нюрнбергском процессе, который добился вынесения обвинительных приговоров 22 командирам нацистских эскадронов смерти», — говорится в статье.

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Ференцу было 27 лет, когда его перевели в подразделение, ответственное за сбор доказательств военных преступлений. Мужчина побывал во многих концентрационных лагерях — Бухенвальде, Маутхаузене, Флоссенбурге, Эбензее — в первые дни, а порой и часы после их освобождения. В интервью телеканалу он рассказывал, что это было очень тяжело, и ему пришлось постараться, чтобы это не задело его эмоционально и не помешало работе.

Ференц и его команда собрали тысячи документов в лагерях и на других объектах в Берлине, включая подробные отчеты об айнзацгруппах и специальных подразделениях нацистской Германии.

Он также сыграл важную роль в том, чтобы пережившие холокост люди получили компенсацию. Издание отметило заслугу Ференца и в создании Международного уголовного суда в Гааге. У последнего прокурора Нюрнбергского процесса осталось четверо детей. Его жена, Гертруда, умерла несколько лет назад.