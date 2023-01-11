Мир 11 января 2023, 09:26 Умер последний король Греции Константин II Newsbomb: на 83 году жизни скончался последний король Греции Константин II

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Последний король Греции Константин II умер в возрасте 82 лет. Об этом сообщил местный новостной портал Newsbomb.

По официальной версии, причиной стал инсульт. Он вызвал полиорганную недостаточность. В декабре прошлого года врачи выявили у Константина II пневмонию и отек легких. Кроме того, в последнее время он передвигался на инвалидной коляске.

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Последний король Греции ушел из жизни в своем доме, в Афинах. В течение последних семи дней ему оказывали помощь в реанимации местной больницы «Игия». Туда его доставили уже в критическом состоянии. В больнице Константина II находился под присмотром жены Анны-Марии Датской, детей и сестры.

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Последний король Греции не находился на престоле более 45 лет. Официально он сложил полномочия после референдума 8 декабря 1974 года. Однако сам Константин II никогда не признавал отречение от престола и итоги народного голосования за установление демократического правительства.

С прекращением монаршества последнего короля Греции династия Глюксбургов прекратила существование. Сам Константин II был троюродным братом короля Великобритании Карла III и родственником сына российского императора Николая I, Константина.