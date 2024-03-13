Мир 13 марта 2024, 17:42 Умер Пол Александер, проживший более 70 лет в «железном легком» Daily Mail: умер проживший более 70 лет в «железном легком» Пол Александер Arno Burgi/dpa / Global Look Press

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Пол Александер, известный как «Железные легкие», ушел из жизни в возрасте 79 лет в Далласе, США. Он провел более 70 лет своей жизни в аппарате искусственного дыхания. Об этом сообщило Daily Mail.

Пол умер 11 марта в присутствии своего брата. Причиной его смерти стал коронавирус.

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В 1952 году, в возрасте шести лет, Александер заболел серьезной формой полиомиелита. Болезнь оставила его парализованным и зависимым от «железного легкого» — герметичной барокамеры размером с человека, в которой за счет изменения давления создаются условия для введения воздуха в легкие и его выведения из них.

Интересно, что вакцина против полиомиелита была разработана всего через несколько лет после того, как он заболел. Несмотря на свои ограничения, Александер получил образование и стал адвокатом.