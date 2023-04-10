Мир 10 апреля 2023, 14:15 Умер писатель Фернандо Санчес Драго Испанский писатель Фернандо Санчес Драго умер на 87-м году жизни

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Известный испанский писатель Фернандо Санчес Драго скончался в возрасте 86 лет. Об этом сообщило агентство EFE.

По данным источника, причиной смерти Драго стал обширный инфаркт.

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Санчес Драго родился в Мадриде 2 октября 1936 года. Он известен в основном по автобиографическим романам и очеркам, его перу принадлежат свыше 40 произведений.

Кроме того, писатель выпускал рассказы о путешествиях. Наиболее популярными стали «Параллельные смерти» и «Путь сердца».

Санчес Драго активно выступал против деятельности Евросоюза и НАТО, положительно оценивал деятельность российских властей и поддерживал воссоединение Российской Федерации с Крымом.