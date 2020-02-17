Умер певец Грэм Олрайт

Певец и композитор из Новой Зеландии Грэм Олрайт скончался в возрасте 93 лет. Последний год он жил в доме престарелых во Франции.

«Он умер ночью (16 февраля — прим. ред.) в доме престарелых под Парижем, где прожил последний год», — цитирует дочь исполнителя Жанн Олрайт Le Monde.

Она не стала сообщать подробности и причины смерти известного исполнителя.

Грэм Олрайт родился 7 ноября 1926 года в Новой Зеландии. Увлекаться музыкой он начал еще в детстве. Тогда его интересовали джаз и фолк-музыка. В 1948 году Олрайт переехал во Францию, хотя совершенно не знал языка. Он успел поработать машинистом, декоратором в театре и преподавателем английского. За это время мужчина освоил французский и стал играть на сцене.

Позже Олрайт начал адаптировать популярные песни на французский язык и исполнять их в концертном зале «Олимпия». Он работал с произведениями Пита Сигера, Леонарда Коэна, Боба Дилана и других исполнителей. В 2010-м Олрайт удостоился премии Академии Шарля Кро за вклад во французскую культуру.