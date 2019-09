Умер певец Эдди Мани

В возрасте 70 лет умер американский певец и автор песен Эдди Мани. Наибольшую известность он приобрел в 80-е годы ХХ века.

Об этом сообщил журнал Variety со ссылкой на его ближайшее окружение.

«Семья Мани с горечью сообщает, что Эдди мирно ушел из жизни сегодня утром. С тяжелым сердцем мы прощаемся с нашим любящим мужем и отцом», — сообщили близкие.

По некоторым данным, в последние годы он боролся с раком пищевода.

Эдди Мани в 1977–2007 годах записал 12 альбомов. Самыми известными его композиция стали Baby Hold On, Two Tickets to Paradise, Shakin и Take Me Home Tonight.